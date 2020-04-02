Обладатель прав на показ чемпионата Франции прекратил выплаты Лиге 1

Основной вещатель чемпионата Франции по футболу BeINSports, а также Canal Plus приостановили выплаты Лиге 1 и Лиге 2 в связи с пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, телеканалы хотят смягчить финансовый кризис, который возник из-за вынужденной паузы в футбольных турнирах. Приостановка выплат будет действовать до того момента, пока матчи во Франции не возобновятся.

На данный момент из-за вируса SARS-CoV-2 практически все соревнования по всему миру приостановлены. Впервые вспышка коронавируса была выявлена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 930 тыс. случаев инфицирования, из которых 47 тыс. человек погибло.