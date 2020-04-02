Федун сообщил, что «Спартак» теряет 500 млн рублей выручки в месяц в отсутствие футбола

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о финансовых потерях клуба из-за паузы в чемпионате России, объявленной в связи с пандемией коронавируса.



«Сколько клуб недополучает? Много. Если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте.



Надо просто определиться, когда всё-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».



Накануне, 1 апреля, стало известно, что футболисты «Спартака» пошли на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона. Во время самоизоляции и до возобновления тренировочного процесса они будут получать на 40% меньше, чем прописано в их контрактах.

Федун: договориться с игроками «Спартака» о снижении зарплат было несложно