Федун сообщил, что «Спартак» теряет 500 млн рублей выручки в месяц в отсутствие футбола

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о финансовых потерях клуба из-за паузы в чемпионате России, объявленной в связи с пандемией коронавируса.
«Сколько клуб недополучает? Много. Если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте.
Надо просто определиться, когда всё-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», — приводит слова Федуна «РБК-Спорт».
Накануне, 1 апреля, стало известно, что футболисты «Спартака» пошли на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона. Во время самоизоляции и до возобновления тренировочного процесса они будут получать на 40% меньше, чем прописано в их контрактах.
- 2 апреля 2020
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:56
-
09:51
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:23
-
09:03
-
09:00
-
08:48
-
08:27
-
07:39
-
07:23
-
06:40
-
06:14
-
05:56
-
04:48
-
04:29
-
04:11
-
03:50
-
03:20
-
03:00
-
02:45
-
02:11
-
01:37
-
01:02
-
00:33
-
00:23
- 1 апреля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:33
-
23:16
-
22:57