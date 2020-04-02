Расписание футбольных матчей на 2 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 2 апреля, состоится один матч.
Вновь в центре внимания оказались шведские клубы, играющие практически каждый день. В этот раз в товарищеском матче сойдутся команды «Куллавагенс» и «Асторп». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.
Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 31 мая, английская Премьер-лига – до 30 апреля, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 30 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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