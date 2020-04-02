Игроки «Байера» пошли на сокращение зарплат на время паузы в чемпионате

Футболисты «Байера» отказались от части зарплат, чтобы финансово поддержать клуб во время приостановки чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы обсуждали это в течение двух недель и приняли окончательное решение. Мы рады отказаться от части своих зарплат, чтобы поддержать клуб и его попытки справиться с экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.



Когда мы вышли на пустой стадион, чётко поняли, как различные сотрудники клуба наполняют его жизнью, насколько важен каждый из них, кто предоставляет оптимальные условия для нашей работы. Мы хотим сделать свой вклад, чтобы ни один сотрудник клуба не переживал о происходящем в «Байере». Это важно для нас, мы сделаем это с удовольствием», – прокомментировал капитан команды Ларс Бендер.

Ранее на сокращение зарплат пошли дортмундская «Боруссия», «Бавария» и другие европейские клубы.