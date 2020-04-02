Райт: «Тоттенхэму» нельзя иметь в составе Кейна и не выигрывать трофеи

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт прокомментировал слова нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна о возможном уходе из клуба.
«Сейчас в «Тоттенхэме» есть Жозе Моуринью, тренер, который выигрывал множество трофеев. Я бы дал ему шанс завершить следующий сезон, чтобы посмотреть, как идут дела. Я думаю, во время своего дебюта он отдал команде всё, что мог.
Если ничего не произойдёт и Кейн всё-таки решит покинуть клуб, они скажут: «Ладно, ничего не изменилось». Он хочет завоёвывать медали. Вы не можете не выигрывать трофеи, имея такого бомбардира, который может выигрывать матчи. Так нельзя», – приводит слова Райта Metro.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.
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