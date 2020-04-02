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Тренер «Витебска»: останавливать чемпионат не нужно, никто ведь из футболистов не заболел

Тренер «Витебска»: останавливать чемпионат не нужно, никто ведь из футболистов не заболел
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал ситуацию с чемпионатом Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены.

«Останавливать чемпионат? Никто ведь из футболистов не заболел. Хочется верить, что так будет и дальше. Наш чемпионат я бы назвал сегодня лучиком света в тёмном царстве, который даёт надежду, что скоро всё нормализуется и жизнь вернётся в привычное русло», – приводит слова Ясинского «Беларусь сегодня».

Сообщается, что матч 3-го тура чемпионата Беларуси со «Смолевичами» пройдёт со зрителями, так как закрывать стадион для болельщиков не в компетенции клуба. Встреча состоится в Витебске 5 апреля.

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