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Тренер «Спартака»: в Германии наш клуб тоже самый популярный из российских

Тренер «Спартака»: в Германии наш клуб тоже самый популярный из российских
Футбол / РПЛ 0

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки рассказал, как пришёл в команду прошлой осенью по приглашению наставника красно-белых Доменико Тедеско, а также поделился знаниями о клубе.

«Когда Тедеско ушёл из «Эрцгебирге» в «Шальке», я сказал ему: «Если нужна будет моя помощь, звони, и я приеду даже в клуб шестой лиги». Доменико хотел забрать нас в «Шальке», но клуб был против — они дали ему свой тренерский штаб. Так что когда он позвонил из Москвы, я ответил: «Окей, на какую дату брать билеты?» Потом сразу позвонил президенту «Эрцгебирге» и сказал, что нам нужно разорвать контракт, так как я улетаю в Москву.

Что знал о «Спартаке» до подписания контракта? Знал, что это самый популярный и титулованный клуб России. Я видел матчи «Спартака» с «Баварией» в 2006 году. Ходил тогда на стадион в Мюнхене. В Германии «Спартак» тоже самый популярный из российских клубов», — цитирует Урванчки Sport24.

Тедеско в эфире: «Спартак», Россия, пиво и, конечно, эпидемия
Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы болельщиков.
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