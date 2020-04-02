«ПСЖ» поборется с «Ювентусом» за защитника «Реала» Хакими

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Calciomercato.

Сообщается, что парижский клуб ищет замену защитнику Тома Мёнье, чей контракт истекает грядущим летом. «ПСЖ» поспорит за трансфер футболиста с лондонским «Челси» и «Ювентусом».

Хакими перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды. Соглашение рассчитано на два года и не предусматривает права выкупа. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и отметился 10 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки. Контракт футболиста с мадридским «Реалом» действует до лета 2021 года.

Ранее Хакими принял участие в новом пранк-челлендже, который принял от Маркоса Льоренте.