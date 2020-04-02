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Тренер вратарей «Спартака» считает, что Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева

Тренер вратарей «Спартака» считает, что Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева
Футбол / РПЛ 0

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки поделился мнением о голкиперах в Российской Премьер-Лиге.

«Сафонов из «Краснодара» — хороший парень. Он одного возраста с Макси (Александром Максименко. – Прим. «Чемпионата»), проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив. Ещё назову этого парня — блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлён тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с «Рубином» был первым для нашего штаба в России, и, готовясь к игре, я был впечатлён вратарём казанцев.

Акинфеев? Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провёл много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идёт на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сейв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день», — цитирует Урванчки Sport24.

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