В Венесуэле появится футбольная школа имени защитника «Зенита» Осорио
В Баринасе, родном городе венесуэльского защитника «Зенита» Йордана Осорио, появится футбольная школа, названная в его честь, сообщает пресс-служба клуба.
25-летний футболист взял под свою опеку уже существующую секцию и будет помогать ей финансово и материально. В школе в пяти возрастных категориях занимаются около 100 детей, а также есть женская команда.
«Эта футбольная школа находится в районе, где я вырос. У родителей детей, которые ходят туда, нет финансовых возможностей, поэтому я беру на себя помощь им — мне хочется, чтобы дети были счастливы, хочу мотивировать их заниматься этим прекрасным видом спорта, чтобы плохие вещи в жизни обходили их стороной. И ещё хочу быть для них хорошим примером преодоления трудностей», — сказал Осорио.
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