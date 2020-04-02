Модрич намерен остаться в «Реале» до окончания контракта
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Об этом сообщает AS.
По данным источника, хорват решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами. Ранее сообщалось, что Модрич может продолжить карьеру в миланском «Интере» или американском «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провёл в составе «сливочных» 22 матча в чемпионате Испании, стал автором 3 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.
Источник: Модрич предложил «Реалу» Влашича в качестве своего преемника
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