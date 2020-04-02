Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Модрич намерен остаться в «Реале» до окончания контракта

Модрич намерен остаться в «Реале» до окончания контракта
Футбол / Испания 0

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Об этом сообщает AS.

По данным источника, хорват решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами. Ранее сообщалось, что Модрич может продолжить карьеру в миланском «Интере» или американском «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провёл в составе «сливочных» 22 матча в чемпионате Испании, стал автором 3 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: Модрич предложил «Реалу» Влашича в качестве своего преемника
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020