Модрич намерен остаться в «Реале» до окончания контракта

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Об этом сообщает AS.

По данным источника, хорват решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами. Ранее сообщалось, что Модрич может продолжить карьеру в миланском «Интере» или американском «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провёл в составе «сливочных» 22 матча в чемпионате Испании, стал автором 3 забитых мячей и отдал 5 результативных передач.