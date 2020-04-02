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Стерлинг и Зане пошутили над Зинченко после его видео с собаками

Стерлинг и Зане пошутили над Зинченко после его видео с собаками
Футбол / Англия 0

Одноклубники полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко отреагировали на его новый пост в «Инстаграме».

23-летний украинский футболист показал, как тренируется дома во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. На видео он занимается, используя собак вместо гантелей.

«Нет, ты шутишь», — написал в комментариях нападающий Рахим Стерлинг.

«Ему просто не с кем играть», — ответил своему партнёру по атаке форвард Лерой Зане.

Видео доступно на «Чемпионате».

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных чемпионатах в мире. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок.

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