Гризманн: если отвечу на слова Бензема о Жиру, у меня будут проблемы
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал ситуацию с форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема, который, отвечая на вопрос о сравнении с бывшим партнёром по национальной команде Франции Оливье Жиру, сказал: «Не путайте Формулу-1 с картингом».
«Я не могу ответить на слова Бензема о Жиру, у меня будут проблемы. Мне нравится Жиру, он хороший игрок и помог сборной Франции выиграть чемпионат мира. Это важно», – приводит слова Гризманна A Bola.
С 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина — причастность игрока к шантажу Матьё Вальбуэна интимным видео. Оливье Жиру, в свою очередь, в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной.
Жиру ответил Бензема, который сравнил его с картингом, а себя — с Формулой-1
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