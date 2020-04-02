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Сёмин отреагировал на слова Геркуса

Сёмин отреагировал на слова Геркуса
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, сказанные в интервью «Чемпионату».

«Интервью Геркуса я ещё не читал. Он говорит, что скучает по мне, и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всё будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня – самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.

Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Кикнадзе предлагал трёх кандидатов на замену Сёмину». Вторая часть интервью с Геркусом
Первую «Локомотив» оставил без комментариев.
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