Сёмин отреагировал на слова Геркуса

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, сказанные в интервью «Чемпионату».



«Интервью Геркуса я ещё не читал. Он говорит, что скучает по мне, и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всё будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня – самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.



Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Кикнадзе предлагал трёх кандидатов на замену Сёмину». Вторая часть интервью с Геркусом Первую «Локомотив» оставил без комментариев.