Ан. Миранчук показал, как тренируется с мячом дома во время самоизоляции. Видео
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео тренировки в домашних условиях.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Антон Миранчук вместе с братом Алексеем защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
Ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая. В РПЛ сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков, «Локомотив» располагается на втором месте (41).
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