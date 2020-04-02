Муту: я должен был принимать другие решения в своей жизни

Бывший нападающий сборной Румынии Адриан Муту поделился мыслями о своей футбольной карьере.
«Я должен был принимать другие решения в своей жизни, но, возможно, без этого опыта я бы не стал тем, кем являюсь сегодня. Люди учатся на своих ошибках. Моё лучшее качество – щедрость, а главный недостаток – упёртость.
Мне стоило завершить карьеру в «Фиорентине», даже несмотря на то, что меня заставили уйти. Я чувствовал заботу Пранделли, мы работали так много лет. Люди во Флоренции были очень добры ко мне», — цитирует Муту Football Italia со ссылкой на Radio Toscana.
Муту начинал карьеру на родине, после чего выступал за «Интер», «Верону», «Парму», «Челси», «Ювентус», «Фиорентину», «Чезену» и ряд других клубов. В 2004 году форвард был дисквалифицирован, после того как в его крови был обнаружен кокаин. В 2016 году Адриан завершил карьеру.
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