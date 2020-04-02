Черевченко: готов отдавать часть зарплаты медикам, которые борются с коронавирусом

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги до 31 мая из-за эпидемии коронавируса.
«Вопросы по приостановлению чемпионата и дальнейшей ситуации остаются по-любому. Если, как задумали, до 31 мая всё закончится, тогда, конечно, вероятность завершения РПЛ есть. Верю ли я, что всё закончится к лету? Не могу сказать, никто ведь не знает, когда всё прекратится.
Команда сейчас находится в Туле, иностранцы в том числе. Все в России. Если возможность выехать домой за границу есть, пусть уезжают. Смысл держать игроков, если нас на месяц закрыли? Я не против.
Обсуждали ли снижение зарплат? Пока тишина, но, если такие разговоры будут, совместно будем решать и с игроками, и с руководством. Лично я готов на понижение зарплаты. Часть зарплаты я готов отдавать медикам, которые борются с этой заразой», – приводит слова Черевченко Sport24.
Ранее врач тульского «Арсенала» Александр Резепов объяснил, почему в РПЛ нет заражённых вирусом футболистов.
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