Президент «Боки Хуниорс» исключил переход Кавани
Президент аргентинской «Боки Хуниорс» Хорхе Амор Амеаль прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в клуб из Буэнос-Айреса.
«Мы гордимся тем, что такой игрок, как Кавани, говорит, что хочет примерить футболку нашего клуба, но наша экономическая ситуация несовместима с этим. Конечно, никто не станет спорить, что Кавани – отличный игрок, но нам нужно больше думать о нынешнем составе и верить в них», – приводит слова Амеаля Goal.com.
Ранее сообщалось, что на Кавани претендуют мадридский «Атлетико» и клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», выступающий в MLS. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провёл за «ПСЖ» 14 матчей и забил четыре мяча, а также получил две жёлтые карточки.
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