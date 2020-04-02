Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смолов: пригласил бы в «Сельту» Головина

Смолов: пригласил бы в «Сельту» Головина
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал, кого из своих соотечественников хотел бы видеть в своей нынешней команде.

«Какого российского игрока пригласил бы в «Сельту»? Я бы назвал Александра Головина. Он отличный футболист, и вы наверняка его знаете. Он играет в «Монако» и выполняет роль «восьмёрки». Он очень хорош в продвижении мяча из обороны в атаку. Так что он действительно отличный игрок», — сказал Смолов в трансляции на канале «Сельты» в YouTube.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. При этом в договоре прописана опция выкупа 30-летнего форварда.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, а ранее выступал за ЦСКА.

Головин назвал Фабрегаса лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020