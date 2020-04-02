Смолов: пригласил бы в «Сельту» Головина
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал, кого из своих соотечественников хотел бы видеть в своей нынешней команде.
«Какого российского игрока пригласил бы в «Сельту»? Я бы назвал Александра Головина. Он отличный футболист, и вы наверняка его знаете. Он играет в «Монако» и выполняет роль «восьмёрки». Он очень хорош в продвижении мяча из обороны в атаку. Так что он действительно отличный игрок», — сказал Смолов в трансляции на канале «Сельты» в YouTube.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. При этом в договоре прописана опция выкупа 30-летнего форварда.
Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, а ранее выступал за ЦСКА.
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