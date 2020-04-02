Смолов: ни секунды не думал, что решение перейти в «Сельту» — неверное

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о переходе в испанский клуб из «Локомотива» в зимнее трансферное окно.
«Что подумал, когда узнал об интересе «Сельты»? Я был в восторге и в то же время волновался, потому что понимал, что решение нужно принять очень быстро. Я не думал долго и просто сказал «да». Ни секунды не думал о том, что это неверное решение.
Почему выбрал именно «Сельту»? Честно говоря, я думал, что останусь в «Локомотиве» до лета и уже потом буду размышлять над своим будущим. Но всё произошло очень быстро. Была только «Сельта», и теперь я здесь.
Что касается адаптации в «Сельте» и городе, она прошла неожиданно легко, и я хотел бы поблагодарить своих партнёров, клуб и болельщиков, потому что они очень мне помогли. Они добры ко мне, находятся в постоянном контакте и спрашивают, можно ли мне чем-то помочь. Город мне нравится. Он тихий, но здешний климат приходится мне по душе. Также мне нравится архитектура – я живу в центре и люблю гулять», — сказал Смолов в трансляции на канале «Сельты» в YouTube.
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