Спортивный директор «Аякса» Овермарс: чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал ситуацию с приостановкой большинства футбольных первенств из-за пандемии коронавируса.
«Чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее. Почему сейчас речь идёт о деньгах, а не о здоровье людей? Я надеялся, что Федерация футбола Нидерландов примет независимое решение, но они прячутся за УЕФА. Я этого не понимаю.
В Нидерландах мы не так зависимы от телеправ, как чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Думаю, сейчас они находятся под большим давлением УЕФА, чтобы продолжать играть любой ценой.
Напоминает слова Дональда Трампа о том, что экономика важнее коронавируса. Очнитесь! В Нидерландах из-за коронавируса ежедневно умирает по 100 человек», – приводит слова Овермарса Sky Sports.
Сегодня, 2 апреля, стало известно об окончательной остановке чемпионата Бельгии. Чемпионом объявлен «Брюгге».
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