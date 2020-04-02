Спортивный директор «Аякса» Овермарс: чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал ситуацию с приостановкой большинства футбольных первенств из-за пандемии коронавируса.

«Чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее. Почему сейчас речь идёт о деньгах, а не о здоровье людей? Я надеялся, что Федерация футбола Нидерландов примет независимое решение, но они прячутся за УЕФА. Я этого не понимаю.



В Нидерландах мы не так зависимы от телеправ, как чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Думаю, сейчас они находятся под большим давлением УЕФА, чтобы продолжать играть любой ценой.



Напоминает слова Дональда Трампа о том, что экономика важнее коронавируса. Очнитесь! В Нидерландах из-за коронавируса ежедневно умирает по 100 человек», – приводит слова Овермарса Sky Sports.

Сегодня, 2 апреля, стало известно об окончательной остановке чемпионата Бельгии. Чемпионом объявлен «Брюгге».