Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спортивный директор «Аякса» Овермарс: чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее

Спортивный директор «Аякса» Овермарс: чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее
Футбол / Прочие турниры 0

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал ситуацию с приостановкой большинства футбольных первенств из-за пандемии коронавируса.

«Чемпионат Нидерландов мёртв, жизнь куда важнее. Почему сейчас речь идёт о деньгах, а не о здоровье людей? Я надеялся, что Федерация футбола Нидерландов примет независимое решение, но они прячутся за УЕФА. Я этого не понимаю.

В Нидерландах мы не так зависимы от телеправ, как чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Думаю, сейчас они находятся под большим давлением УЕФА, чтобы продолжать играть любой ценой.

Напоминает слова Дональда Трампа о том, что экономика важнее коронавируса. Очнитесь! В Нидерландах из-за коронавируса ежедневно умирает по 100 человек», – приводит слова Овермарса Sky Sports.

Сегодня, 2 апреля, стало известно об окончательной остановке чемпионата Бельгии. Чемпионом объявлен «Брюгге».

Чемпионат Бельгии окончательно остановлен. «Брюгге» будет признан чемпионом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020