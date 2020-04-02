Шунин — о необходимости самоизоляции: люди думают: «Нас пронесёт». А нас уже не пронесло

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал введение режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.

«Недалеко от моей дачи есть отель. Когда Путин объявил, что неделя будет нерабочей, то многие в этот отель стали заселяться. Слышал громкую музыку оттуда — видимо, кто-то очень хорошо отдыхал. Здесь дело даже не в дисциплине. Люди просто не осознают, насколько всё серьёзно, думают: «Нас пронесёт». А нас уже не пронесло – каждый день открываю новости и смотрю, как много у нас заболевших, как меняется ситуация в стране… Как растёт курс евро и доллара — понимаю, к каким экономическим последствиям это может привести. Надеюсь, весь мир с этими проблемами справится.



Я достаточно часто стараюсь помогать людям, не только врачам в Коммунарке. Да и я такой не один — футболистов часто просят о чем-то. Просто мы этого не афишируем. Стоит ли? Это сложный вопрос. С одной стороны, не хочется лишний раз об этом говорить – люди могут подумать, что ты хвастаешься. С другой, если популяризировать благотворительность, другие люди тоже задумаются о ней. Хороша вообще любая помощь, но я знаю, что многие футболисты не просто деньги переводят, но и следят за развитием событий, интересуются делами тех, кого поддерживают.



Бывало, меня обманывали. Именно в такие моменты перестаёшь доверять всем. Но помогать всё равно нужно. Я бы хотел обратиться к людям, которые сейчас находятся на карантине: подумайте, в чём могут нуждаться ваши соседи, которым запрещено выходить из дома? Можно ведь соблюсти меры безопасности, но оказать помощь. Сейчас нам всем нужно сплотиться – только так мы сможем справиться с пандемией как можно быстрее», – сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.