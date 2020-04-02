Шунин: решил приготовить сашими, через час жена сказала: «Хватит мучить рыбу!»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как проводит время дома в условиях самоизоляции.
«Мои родители сейчас с нами на даче. Здесь есть теннисный стол – играем в пинг-понг всей семьёй. Мама с папой – люди активные, провожу с ними отдельные тренировки. Недавно решил приготовить сашими из рыбы, смотрел на YouТube, как её разделывать. Спустя час подошла жена и сказала: «Хватит мучить рыбу!» (Смеётся. – Прим. «Чемпионата».) Без специальных щипчиков это было действительно тяжело – там же столько костей. Плюс никогда не играл в «Плейстейшн» – не было времени, да и не тянуло, но сейчас пару раз попробовали с женой сыграть. Смотрим фильмы, играем в бридж. В общем, находим чем себя занять», – сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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