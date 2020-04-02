Жена Жиркова рассказала, как она познакомилась с Юрием

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, рассказала, как прошло её знакомство с футболистом.

«Спасибо вам за интерес и ваши вопросы. Начну с вопроса о том, как я познакомилась с Юрой. Нас с Юрой познакомили общие друзья. Спасибо за это Диме и моей Насте, она у нас крёстная у доченьки. Мы поехали вместе на обед, потом в боулинг и, можно сказать, с этого момента больше не расставались. Через неделю мы полетели к моим родителям знакомиться, где моя мама со слезами на глазах от радости сказала, какой он хороший. Это правда, скромный красавчик, в которого невозможно не влюбиться. В 2008 году мы поженились и у нас родился сын Дима. Дальше переезд в Англию, в это время у нас родилась дочь Милана. Потом мы вернулись в Россию, и у нас родился ещё один ангел Даниил», — написала Жиркова в своём «инстаграме».