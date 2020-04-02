Каннаваро — Касильясу: ты возглавишь Федерацию футбола Испании, а я буду тренером «Реала»

Экс-защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро побеседовал с бывшим вратарём «сливочных» Икером Касильясом в прямом эфире в «Инстаграме», сообщает Marca.
Каннаваро пошутил о намерении Касильяса баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании (RFEF).
«Ты станешь президентом Федерации футбола Испании, а я буду тренировать «Реал», — сказал итальянец. «Посмотрим, у кого хватит смелости поставить себя в такое положение», — ответил испанский голкипер.
Также Каннаваро оценил работу главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. «Должен поздравить Зизу. То, как он управляет раздевалкой, клубом, как общается с фанатами… Он великолепен. Он справляется потрясающе», – сказал Каннаваро.
В феврале Касильяс сообщил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании.
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