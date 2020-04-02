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Каннаваро — Касильясу: ты возглавишь Федерацию футбола Испании, а я буду тренером «Реала»

Каннаваро — Касильясу: ты возглавишь Федерацию футбола Испании, а я буду тренером «Реала»
Футбол / Испания 0

Экс-защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро побеседовал с бывшим вратарём «сливочных» Икером Касильясом в прямом эфире в «Инстаграме», сообщает Marca.

Каннаваро пошутил о намерении Касильяса баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании (RFEF).

«Ты станешь президентом Федерации футбола Испании, а я буду тренировать «Реал», — сказал итальянец. «Посмотрим, у кого хватит смелости поставить себя в такое положение», — ответил испанский голкипер.

Также Каннаваро оценил работу главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. «Должен поздравить Зизу. То, как он управляет раздевалкой, клубом, как общается с фанатами… Он великолепен. Он справляется потрясающе», – сказал Каннаваро.

В феврале Касильяс сообщил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании.

Касильяс решил баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании
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