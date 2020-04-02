Легендарный защитник «Реала» умер в возрасте 73 лет
Бывший защитник «Реала» Грегорио «Гойо» Бенито Рубио ушёл из жизни в возрасте 73 лет, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
«Реал Мадрид», президент и совет директоров, глубоко сожалеют о смерти „Гойо“ Бенито, одной из легенд нашего клуба.
«Реал Мадрид» выражает свои соболезнования его жене и детям, а также всем его родным. „Гойо“ Бенито всегда был примером ценностей нашего клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».
Бенито выступал за «Реал» с 1966 по 1982 год. В составе «Королевского клуба» он провёл более 300 матчей в чемпионате Испании. Футболист шесть раз становился чемпионом Примеры и пять раз выигрывал Кубок Испании. В сезоне-1980/1981 он вместе с «Реалом» дошёл до финала Кубка чемпионов.
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