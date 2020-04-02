Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что он покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка» по состоянию здоровья.



«Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи «Тиньковых», — приводят слова Тинькова „Ведомости“.

Ранее стало известно, что у Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Болезнь у него выявили в октябре 2019 года. С тех пор он прошёл несколько курсов химиотерапии.

Напомним, что в феврале «Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-Лиги.