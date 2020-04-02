Футболисты «Балтики» пошли на снижение зарплат на 20%
Футболисты калининградской «Балтики» пошли на понижение зарплат на 20% в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
«Такое решение принято, чтобы поддержать регион. Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты основной команды «Балтика» приняли решение о понижении своей заработной платы на 20% в связи с приостановкой спортивного сезона. Балтийцы понимают, какая финансовая нагрузка сейчас ложится на клуб. ФК «Балтика» – народная команда, и мы переживаем это нелёгкое время вместе с вами», — говорится в сообщении пресс-службы калининградского клуба.
«Балтика», набрав в 27 матчах 43 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В настоящее время турнир приостановлен.
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