Больница поблагодарила футболистов «Зенита» за пожертвование на борьбу с коронавирусом

Коллектив Городской больницы святого Великомученика Георгия поблагодарил игроков, тренерский штаб и руководство петербургского «Зенита» за помощь в борьбе с коронавирусом.

«Коллектив СПб ГБУЗ „Городской больницы святого Великомученика Георгия“ благодарит вас за помощь в нашей работе в период эпидемии. Мы глубоко признательны вам за поддержку, за неравнодушие и оперативность. Эта инициатива стала знаковой для нашего города и, надеемся, станет примером для других», — говорится в обращении главврача больницы Валерия Стрижелецкого.

Ранее «Зенит» запустил новый социальный проект «Вместе победим!», в рамках которого игроки, тренерский штаб и руководство клуба пожертвовали личные средства на закупку медицинского оборудования и необходимых материалов для Городской больницы святого Великомученика Георгия.