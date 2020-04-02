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Врачи сообщили об улучшении состояния легенды сборной Турции Рюшту

Врачи сообщили об улучшении состояния легенды сборной Турции Рюшту
Футбол / Прочие турниры 0

Состояние бывшего вратаря сборной Турции Рюшту Речбера, госпитализированного из-за коронавируса, улучшилось, сообщает Fanatik.

«В настоящее время Рюшту Речбер проходит лечение в обычном отделении больницы, он изолирован. Общее состояние пациента улучшается с каждым днём», — сообщили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что легенда турецкого футбола находится в больнице и пребывает в критическом состоянии. О госпитализации Рюшту сообщила его жена Ишил в конце прошлой недели. Супругу экс-футболиста обвиняли в заражении мужа, однако она заверила, что тест не выявил вируса ни у неё, ни у детей.

Рюшту занимает первое место по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды Турции (120). Со сборной он становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2002) и Европы (2008). На клубном уровне экс-вратарь выступал за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор».

Легенда сборной Турции Рюшту находится в критическом состоянии. Он заражён коронавирусом
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