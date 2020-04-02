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Юниорские и юношеские чемпионаты Беларуси приостановлены

Юниорские и юношеские чемпионаты Беларуси приостановлены
Футбол / Прочие турниры 0

Ассоциация Белорусской федерации футбола приняла решение о приостановке юниорских и юношеских чемпионатов Беларуси.

«На основании решения бюро исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола» от 02.04.2020 и в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь АБФФ приостанавливает матчи юниорского и юношеского первенств Республики Беларусь по футболу до дальнейшего уведомления. АБФФ также переносит начало молодёжного первенства Республики Беларусь по футболу среди девушек до дальнейшего уведомления», — сообщает пресс-служба АБФФ.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Также приостановлены еврокубки.

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