«Уважаемый, куда направляемся?» Комличенко пошутил над сыном

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко в своём «инстаграме» опубликовал видео с сыном, катающимся на игрушечном автомобиле.
В ролике футболист встал перед машинкой ребёнка, не давая тому проехать. «Уважаемый, куда направляемся?» — сказал Комличенко, однако в итоге освободил проезд.
Видео доступно на «Чемпионате».
В июне 2019 года Комличенко и его супруга Марина впервые стали родителями. Сына назвали Тимофей.
Ранее Комличенко показал, как тренируется в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Рядом с футболистом во время занятий находился его ребёнок, который, посмотрев на отца, удалился из кадра. Комличенко сопроводил это подписью «Тренируйся сам, я пошёл».
В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.
- 2 апреля 2020
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