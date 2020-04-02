«Уважаемый, куда направляемся?» Комличенко пошутил над сыном

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко в своём «инстаграме» опубликовал видео с сыном, катающимся на игрушечном автомобиле.

В ролике футболист встал перед машинкой ребёнка, не давая тому проехать. «Уважаемый, куда направляемся?» — сказал Комличенко, однако в итоге освободил проезд.

Видео доступно на «Чемпионате».

В июне 2019 года Комличенко и его супруга Марина впервые стали родителями. Сына назвали Тимофей.

Ранее Комличенко показал, как тренируется в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Рядом с футболистом во время занятий находился его ребёнок, который, посмотрев на отца, удалился из кадра. Комличенко сопроводил это подписью «Тренируйся сам, я пошёл».

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.