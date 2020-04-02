«Атлетико» сократил зарплаты футболистам на 70%

Игроки и тренерский штаб мадридского «Атлетико» согласились на сокращение зарплаты на 70% в связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
В заявлении «Атлетико» говорится, что снижение зарплат футболистов и тренеров позволит увеличить выплаты 430 сотрудникам, которые ранее были переведены на схему ERTE. Персонал клуба отправили в бессрочный отпуск с выплатой пособий по безработице.
Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Аргентинец рассказал также, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.
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