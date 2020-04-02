Уткин — о Дзюбе: стибрил деньги в раздевалке, увёл жену у друга, но остался героем для вас

Журналист и комментатор Василий Уткин более развёрнуто ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе. Ранее футболист заявил, что Уткин настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».

«Дзюба сказал, что слышал, что я выступаю в кафешках и на вокзалах. Как тут можно ответить по существу? И что за пренебрежение к тем, кто комментирует в кафешках? Я давно этим не занимаюсь, потерял к этому интерес, но комментарий в пабе — это скорее стенд-ап. А что за пренебрежение к людям, которые где-то у себя в Братеево или Липецке комментируют в кафешках? Дзюба, видимо, это сравнивает с попрошайничеством. Это показывает меру понимания этого человека. Но самое удивительное — искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас. Он начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил из команды деньги у товарища в раздевалке, потом увёл жену у лучшего друга, была масса приключений, но для вас он остаётся героем. Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того что его оскорбили, пострадала куча людей, которая просто шла на футбол. Из-за того что кто-то послал человека на три буквы, его потребовалось защищать силами МВД. И так ведёт себя капитан национальной сборной! А из-за него спартаковский болельщик Бевз потерял право ходить на футбол. А когда к нему носили чуть ли не грудных детей, это постановка. А вы ведётесь.



Да, люди его оскорбляли. Бывает, что оскорбляет трибуна. Но я могу поставить себя на место Дзюбы — оскорблений я наслушался за свою жизнь. Но даже если на трибуне есть один человек, который за меня, я должен подойти и похлопать ему. А человек такой там должен быть просто по статистике.



Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Если бы я прочитал Дзюбе стихи, то это было бы оскорблением: выходит, я бы подумал, что он их поймёт. Он рифму не воспринимает, а я пытаюсь быть доходчивым», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.