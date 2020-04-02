В Тверской области объявили о создании профессионального клуба «Тверь»

Правительство Тверской области подписало распоряжение о создании профессионального футбольного клуба «Тверь».
«Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием. Всем любителям футбола в регионе было предложено выбрать между наименованиями «Тверь», «Верхневолжье», «Химик» и «Волгари». Присвоить клубу прежнее название невозможно в связи с тем, что в 2018 году ФК «Волга» был лишён лицензии Российского футбольного союза и по требованиям организации клуб с аналогичным или похожим наименованием не может получить лицензию в течение четырёх лет (то есть до июля 2022 года). В итоге большинством голосов было выбрано название «Тверь», — сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Сейчас идёт процедура регистрации организации, подготовлен проект штатного расписания. Сообщается также, что «Тверь» будет сотрудничать с президентом тульского «Арсенала» Гурамом Аджоевым.
До 2017 года Тверскую область в первенстве ПФЛ представлял футбольный клуб «Волга», созданный в 1957 году. В свой 60-летний юбилей этот клуб был расформирован из-за отсутствия финансирования.
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