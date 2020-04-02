Евсеев разыграл среди фанатов футболку сборной России, в которой он забил Уэльсу

Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев разыграл среди болельщиков футболку сборной России, в которой он забил гол Уэльсу.

«Вчера меня спросили, какова судьба футболки с того матча с Уэльсом. Вот она. 17 лет не надевал, а сидит как влитая.



Друзья, объявляю конкурс! Победителю достанется эта футболка, настоящая игровая. Провёл в ней за «Сатурн» не один матч. Вот 5 вопросов, нужно написать в комментариях 5 правильных ответов. Если победителей будет несколько, всё решит жребий.



1. Однажды я обезвредил преступника и сдал его в полицию.

А) вор залез в мою квартиру;

Б) грабитель отнял у девушки сумочку в парке Сокольники;

В) террорист пытался угнать самолёт, на котором Евсеевы летели в отпуск.

2. Однажды я прилетел, заключив пари, со сборов:

А) в костюме Супермена;

Б) в горнолыжных ботинках;

В) в другую страну.

3. Первая зарплата в «Спартаке» у меня была:

А) 15 тыс. рублей;

Б) 100 тыс. рублей;

В) играл за еду.

4. После победы над Уэльсом я крикнул не одну, а две фразы в телемикрофон. Вторая общеизвестна. А какая не вошла в прямой эфир?

А) Где мы, там победа!

Б) Русские не сдаются!

В) Знай русского Ивана!

5. В «Голубом огоньке» я спел вместе с:

А) Катей Лель;

Б) Аллой Пугачёвой;

В) Валерием Леонтьевым».

Условия конкурса Евсеев изложил в своём «инстаграме».

Через несколько часов тренер подвёл итоги розыгрыша и выбрал победителя.

Ответный стыковой матч за путёвку на Евро-2004 Уэльс — Россия состоялся в 2003 году. Россияне одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Евсеева. В первом игре команды голов не забили, поэтому на чемпионат Европы поехала российская команда.