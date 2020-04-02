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Евсеев разыграл среди фанатов футболку сборной России, в которой он забил Уэльсу

Евсеев разыграл среди фанатов футболку сборной России, в которой он забил Уэльсу
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев разыграл среди болельщиков футболку сборной России, в которой он забил гол Уэльсу.

«Вчера меня спросили, какова судьба футболки с того матча с Уэльсом. Вот она. 17 лет не надевал, а сидит как влитая.

Друзья, объявляю конкурс! Победителю достанется эта футболка, настоящая игровая. Провёл в ней за «Сатурн» не один матч. Вот 5 вопросов, нужно написать в комментариях 5 правильных ответов. Если победителей будет несколько, всё решит жребий.

1. Однажды я обезвредил преступника и сдал его в полицию.
А) вор залез в мою квартиру;
Б) грабитель отнял у девушки сумочку в парке Сокольники;
В) террорист пытался угнать самолёт, на котором Евсеевы летели в отпуск.
2. Однажды я прилетел, заключив пари, со сборов:
А) в костюме Супермена;
Б) в горнолыжных ботинках;
В) в другую страну.
3. Первая зарплата в «Спартаке» у меня была:
А) 15 тыс. рублей;
Б) 100 тыс. рублей;
В) играл за еду.
4. После победы над Уэльсом я крикнул не одну, а две фразы в телемикрофон. Вторая общеизвестна. А какая не вошла в прямой эфир?
А) Где мы, там победа!
Б) Русские не сдаются!
В) Знай русского Ивана!
5. В «Голубом огоньке» я спел вместе с:
А) Катей Лель;
Б) Аллой Пугачёвой;
В) Валерием Леонтьевым».

Условия конкурса Евсеев изложил в своём «инстаграме».

Через несколько часов тренер подвёл итоги розыгрыша и выбрал победителя.

Ответный стыковой матч за путёвку на Евро-2004 Уэльс — Россия состоялся в 2003 году. Россияне одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Евсеева. В первом игре команды голов не забили, поэтому на чемпионат Европы поехала российская команда.

Евсеев назвал «Уфу» одним из лучших клубов в России и сравнил команду с ЦСКА
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