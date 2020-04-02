Алиев: поднимал руку на бывшую жену. Почему нет?

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев признался, что он бил свою бывшую жену Татьяну.
«Поднимал руку, почему нет? Поднимал на свою бывшую жену. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил домой и не устраивал скандал сам. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой.
Я приезжаю на базу, а пацаны видят, что у меня лицо поцарапанное. Зачем лезть своими руками? Не я приходил домой и поднимал руку. Это было, когда она начинала скандал.
Каждый же может расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь на тренировку с расцарапанными шеей и лицом, пацаны же меня травят. Зачем мне это надо? Хотя она прекрасно понимала, куда я иду, что у меня тренировка. Я мог просто пощёчину дать, леща, не более. Я никогда не начинал первым. Больше ни на кого я руку не поднимал. Я её бил после того, как она начинала меня царапать», — сказал Алиев в интервью каналу «Кент» в YouTube.
- 2 апреля 2020
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