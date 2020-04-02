Игнашевич посоветовал в самоизоляции смотреть «Бесславных ублюдков» и готовить кашу

Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич призвал в самоизоляции смотреть фильмы, читать книги, готовить вкусную еду и выполнять креативные упражнения. Экс-футболист ЦСКА и сборной России присоединился к акции Москомспорта «Будь Дома»
Игнашевич посоветовал посмотреть сериал «Родина», фильмы «Бесславные ублюдки» и «Живёт такой парень». Для чтения специалист порекомендовал произведения Джека Лондона, Эрнеста Хэмингуэя и Германа Мелвилла. Приготовить во время самоизоляции, по мнению Игнашевича, стоит творожный кекс, пшённую кашу и спагетти. Также тренер советует приседать с детьми на руках, отжиматься с детьми на спине и делать упражнения на пресс с помощью жены.
Ранее Игнашевич выложил в «Инстаграме» пост, в котором похвастал собранным из лего вместе с сыном внушительных размеров домом на дереве.
- 2 апреля 2020
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