Ракицкий показал, как он готовит креветки во время карантина

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий приготовил креветки во время карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Короче, лучше руками, мужики, помешать, да и всё. На сковородочку — и всё будет готово», — сказал Ракицкий в «сториз» «инстаграма» своей жены Ольги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе 2019 года из донецкого «Шахтёра». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 21 матче чемпионата России (во всех — в основном составе), результативными действиями не отметился и получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за коронавируса приостановлена.