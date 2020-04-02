Ракицкий показал, как он готовит креветки во время карантина

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий приготовил креветки во время карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Короче, лучше руками, мужики, помешать, да и всё. На сковородочку — и всё будет готово», — сказал Ракицкий в «сториз» «инстаграма» своей жены Ольги.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе 2019 года из донецкого «Шахтёра». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 21 матче чемпионата России (во всех — в основном составе), результативными действиями не отметился и получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за коронавируса приостановлена.
- 2 апреля 2020
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:12
-
21:10
-
20:51
-
20:37
-
20:32
-
20:07
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:19
-
18:17
-
17:53
-
17:51
-
17:39
-
17:37
-
17:18
-
17:14
-
16:55