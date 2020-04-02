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«Зенит» поддержит продуктовыми наборами ветеранов клуба в самоизоляции

«Зенит» поддержит продуктовыми наборами ветеранов клуба в самоизоляции
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» решил поддержать ветеранское движение клуба во время режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавируса.

«Начиная с 3 апреля, учитывая общепринятые меры безопасности, клуб еженедельно будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы за собственный счет. В акции также примут участие представители волонтерского центра футбольного клуба «Зенит», которые помогут с упаковкой продуктовых наборов. Состав продуктовой корзины будет определен на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения», — сообщается на сайте петербургского клуба.

31 марта правительство Санкт-Петербурга ввело режим обязательной самоизоляции для жителей города старше 65 лет с целью сохранения здоровья населения и абсолютного снижения риска заражения COVID-19.

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