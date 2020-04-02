Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая. В Европе приостановлены все национальные чемпионаты, кроме Беларуси. Кроме того, приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. В настоящее время коронавирусом во всём мире заразились более одного миллиона человек.

«Уфа», набрав в 22 матчах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (23) находится в зоне вылета и занимает 14-е место. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (50).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020