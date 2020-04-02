Марадона: Фолклендские острова принадлежат Аргентине!

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», почтил память павших в Фолклендской войне аргентинцев.

«Честь и слава вам, ребята. Мы не потеряли гордость. Фолклендские острова принадлежат Аргентине!» — написал Марадона на своей странице в «Инстаграме».

Марадона отказывался извиняться за гол рукой в матче четвертьфинала чемпионата мира 1986 года Аргентина — Англия (2:1). Он называл это «символической местью» за Фолклендскую войну.

«День ветеранов и павших на Мальвинской войне» — национальный день памяти в республике Аргентина, который отмечается в этой латиноамериканской стране ежегодно 2 апреля. Дата посвящена чествованию ветеранов и почитанию памяти павших военнослужащих аргентинской армии, которые участвовали в Фолклендской войне против вооружённых сил Великобритании. Фолклендская война началась 2 апреля 1982 года, закончилась 14 июня того же года.