Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 2 апреля

Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 2 апреля
Футбол / РПЛ 0

Практически все европейские чемпионаты, среди которых пять ведущих лиг, из-за пандемии коронавируса приостановлены. В настоящее время известно о 47 футболистах, заражённых инфекцией.

Италия

Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»), Андреа Саранити («Лечче»), Марко Спортьелло («Аталанта»).

Испания

У Лэй, Леандро Кабрера (оба — «Эспаньол»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»), Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и ещё 7 других игроков «Валенсии», неназванный футболист «Жироны»

Германия

Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба — «Ганновер-96»), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг»).

Англия

Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — «Портсмут»), Чарльз Остин («Вест Бромвич»), Пепе Рейна («Астон Вилла»)

Франция

Сук Юн Чжун («Труа»)

Китай

Маруан Феллайни («Шаньдунь Лунэн»)

Россия

Максим Астафьев («Ленинградец»)

Япония

Готоку Сакаи («Виссел Кобе»)

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020