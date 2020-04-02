Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 2 апреля

Практически все европейские чемпионаты, среди которых пять ведущих лиг, из-за пандемии коронавируса приостановлены. В настоящее время известно о 47 футболистах, заражённых инфекцией.
Италия
Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»), Андреа Саранити («Лечче»), Марко Спортьелло («Аталанта»).
Испания
У Лэй, Леандро Кабрера (оба — «Эспаньол»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»), Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и ещё 7 других игроков «Валенсии», неназванный футболист «Жироны»
Германия
Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба — «Ганновер-96»), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг»).
Англия
Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — «Портсмут»), Чарльз Остин («Вест Бромвич»), Пепе Рейна («Астон Вилла»)
Франция
Сук Юн Чжун («Труа»)
Китай
Маруан Феллайни («Шаньдунь Лунэн»)
Россия
Максим Астафьев («Ленинградец»)
Япония
Готоку Сакаи («Виссел Кобе»)
- 2 апреля 2020
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