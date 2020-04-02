Результаты всех футбольных матчей 2 апреля

2 апреля состоялись матчи чемпионатов Беларуси и Никарагуа.
Чемпионат Беларуси. Дублирующие составы, 3-й тур
«Динамо-2» (Минск) — «Торпедо-2» (Жодино) — 1:0
«Белшина-2» — «Городея-2» — 4:0
Чемпионат Никарагуа, 13-й тур
«Чинандега» — «Хувентус Манагуа» — 4:0
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Реал Мадрис» — 2:1
«Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль Халапа» — 1:2
«Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» — 2:1
«Манагуа» — «Реал Эстели» — 1:1
Чемпионат Никарагуа. Молодёжное первенство, 13-й тур
«Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» — 3:3
«Манагуа» — «Реал Эстели» — 2:1
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Приостановлено также проведение матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.
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