Результаты всех футбольных матчей 2 апреля

2 апреля состоялись матчи чемпионатов Беларуси и Никарагуа.



Чемпионат Беларуси. Дублирующие составы, 3-й тур



«Динамо-2» (Минск) — «Торпедо-2» (Жодино) — 1:0

«Белшина-2» — «Городея-2» — 4:0



Чемпионат Никарагуа, 13-й тур



«Чинандега» — «Хувентус Манагуа» — 4:0

«Депортиво Лас-Сабанас» — «Реал Мадрис» — 2:1

«Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль Халапа» — 1:2

«Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» — 2:1

«Манагуа» — «Реал Эстели» — 1:1

Чемпионат Никарагуа. Молодёжное первенство, 13-й тур

«Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» — 3:3

«Манагуа» — «Реал Эстели» — 2:1

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Приостановлено также проведение матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.