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Результаты всех футбольных матчей 2 апреля

Результаты всех футбольных матчей 2 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

2 апреля состоялись матчи чемпионатов Беларуси и Никарагуа.

Чемпионат Беларуси. Дублирующие составы, 3-й тур

«Динамо-2» (Минск) — «Торпедо-2» (Жодино) — 1:0
«Белшина-2» — «Городея-2» — 4:0

Чемпионат Никарагуа, 13-й тур

«Чинандега» — «Хувентус Манагуа» — 4:0
«Депортиво Лас-Сабанас» — «Реал Мадрис» — 2:1
«Депортиво Окоталь» — «Мунисипаль Халапа» — 1:2
«Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» — 2:1
«Манагуа» — «Реал Эстели» — 1:1

Чемпионат Никарагуа. Молодёжное первенство, 13-й тур

«Дирьянхен» — «Вальтер Ферретти» — 3:3
«Манагуа» — «Реал Эстели» — 2:1

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Приостановлено также проведение матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.

Никарагуа - Примера. Клаусура. 13-й тур
02 апреля 2020, четверг. 00:00 МСК
Чинандега
Чинандега
Окончен
4 : 0
Хувентус Манагуа
Манагуа
1:0 – 15'   2:0 – 34'   3:0 – 68'   4:0 – 82'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 13-й тур
02 апреля 2020, четверг. 00:00 МСК
Депортиво Лас-Сабанас
Лас-Сабанас
Окончен
2 : 1
Реал Мадрис
Сомото
1:0 – 68'   2:0 – 83'   2:1 – 84'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 13-й тур
02 апреля 2020, четверг. 01:00 МСК
Депортиво Окоталь
Окоталь
Окончен
1 : 2
Мунисипаль Халапа
Халапа
0:1 – 45'   0:2 – 48'   1:2 – 60'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 13-й тур
02 апреля 2020, четверг. 03:00 МСК
Дирьянхен
Дирьямба
Окончен
2 : 1
Вальтер Ферретти
Манагуа
0:1 – 3'   1:1 – 19'   2:1 – 34'
Никарагуа - Примера. Клаусура. 13-й тур
02 апреля 2020, четверг. 04:00 МСК
Манагуа
Манагуа
Окончен
1 : 1
Реал Эстели
Эстели
1:0 – 20'   1:1 – 45+2'
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