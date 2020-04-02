Дриусси: я бы хотел вернуться в «Ривер Плейт»

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что он хотел бы вернуться в свой бывший клуб «Ривер Плейт».
«В России я скучаю по семье и друзьям. Есть с ними жаркое, хорошо проводить время. По этому я скучаю больше всего. Обычно я так провожу отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжёлые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают и это проходит.
Когда я переехал в Россию, то остался один, поэтому мне было довольно тяжело. Сложить жить там, где вы не знаете местного языка. Но постепенно я приспособился.
В «Ривере» всё было по-другому. Не только в матчах, но и на тренировках. У нас была огромная конкуренция. Ты мог забить три гола в матче, но если плохо выглядел на тренировках, то потом не играл. Нужно было тренироваться на максимуме, не давая себя поблажек, так как другие тоже хотели играть», — приводит слова Дриусси El Intra Sports.
- 3 апреля 2020
-
00:15
-
00:11
-
00:05
- 2 апреля 2020
-
23:46
-
23:32
-
23:22
-
23:21
-
22:59
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:12
-
21:10
-
20:51
-
20:37
-
20:32
-
20:07
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:19