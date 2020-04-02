Дриусси: я бы хотел вернуться в «Ривер Плейт»

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что он хотел бы вернуться в свой бывший клуб «Ривер Плейт».

«В России я скучаю по семье и друзьям. Есть с ними жаркое, хорошо проводить время. По этому я скучаю больше всего. Обычно я так провожу отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжёлые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают и это проходит.



Когда я переехал в Россию, то остался один, поэтому мне было довольно тяжело. Сложить жить там, где вы не знаете местного языка. Но постепенно я приспособился.

В «Ривере» всё было по-другому. Не только в матчах, но и на тренировках. У нас была огромная конкуренция. Ты мог забить три гола в матче, но если плохо выглядел на тренировках, то потом не играл. Нужно было тренироваться на максимуме, не давая себя поблажек, так как другие тоже хотели играть», — приводит слова Дриусси El Intra Sports.