Легенда «Ланса» Совински умер от коронавируса

Бывший голкипер и главный тренер «Ланса» Арнольд Совински скончался от коронавируса в возрасте 89 лет, сообщает Ouest France.
«Ланс» с большой грустью узнал о кончине Арнольда Совински. Шахтёр, игрок, тренер, болельщик — он олицетворял собой по преимуществу дух красно-желтой команды. Наши соболезнования его родным и близким", — сообщила пресс-служба «Ланса».
Совински провёл 126 матчей в качестве вратаря «Ланса» в 1952-1966 годах. Затем он тренировал клуб с 1969 по 1978 год, с 1979 по 1981 год, в 1988-м и 1989 годах. Под его руководством команда провела более 400 матчей, стала финалистом Кубка Франции в 1975 году.
По последним данным, во Франции из-за коронавируса скончались более 4,5 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 59 тыс. человек.
- 3 апреля 2020
-
01:44
-
01:22
-
00:57
-
00:48
-
00:32
-
00:29
-
00:15
-
00:11
-
00:05
- 2 апреля 2020
-
23:46
-
23:32
-
23:22
-
23:21
-
22:59
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:36
-
21:12
-
21:10
-
20:51
-
20:37
-
20:32
-
20:07
-
20:03
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:12