Легенда «Ланса» Совински умер от коронавируса

Бывший голкипер и главный тренер «Ланса» Арнольд Совински скончался от коронавируса в возрасте 89 лет, сообщает Ouest France.

«Ланс» с большой грустью узнал о кончине Арнольда Совински. Шахтёр, игрок, тренер, болельщик — он олицетворял собой по преимуществу дух красно-желтой команды. Наши соболезнования его родным и близким", — сообщила пресс-служба «Ланса».

Совински провёл 126 матчей в качестве вратаря «Ланса» в 1952-1966 годах. Затем он тренировал клуб с 1969 по 1978 год, с 1979 по 1981 год, в 1988-м и 1989 годах. Под его руководством команда провела более 400 матчей, стала финалистом Кубка Франции в 1975 году.

По последним данным, во Франции из-за коронавируса скончались более 4,5 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 59 тыс. человек.