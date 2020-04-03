Шалимов: коронавирус — жесть. Но ради чего мы начинаем уродовать то, что уже изуродовано?

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Короновирус — жесть. Но мы начинаем уродовать то, что уже изуродовано. Ради чего? Может начать всё с нуля?» — написал Шалимов в своём «инстаграме».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Приостановлено также проведение матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.

«Ахмат», набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России.

Турнирная таблица Российской Премьер Лиги сезона-2019/2020