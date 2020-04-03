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Дзюба вместе с ребёнком посмотрел матч Россия — Испания

Дзюба вместе с ребёнком посмотрел матч Россия — Испания
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он вместе с ребёнком смотрит футбол.

Футболист смотрел повтор матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года Россия — Испания (1:1, 4:3 по пенальти). В этой встрече Дзюба забил гол на 41-й минуте, отличившись с пенальти.

В четверг, 2 апреля, испанская газета Marca опубликовала новость с цитатой Дзюбы, который сказал, что мечтает выступать за мадридский «Реал». Marca назвала Дзюбу «палачом» сборной Испании на ЧМ-2018. Читатели в комментариях высмеяли желание форварда играть в «Реале».

Ранее Дзюба в своём «инстаграме» опубликовал ролик с детьми. На видео два сына футболиста танцуют под музыку, а один из них копирует фирменное празднование отца, приставляя кисть руки к голове в стиле военного приветствия.

«Даже не уровень «Леганеса». В Испании высмеяли Дзюбу за слова о желании играть в «Реале»
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