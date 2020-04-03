Министр здравоохранения Великобритании призвал игроков АПЛ пойти на сокращение зарплаты

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал звёзд Премьер-лиги добровольно урезать зарплату на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и внести свой вклад в битве против Covid-19, сообщает Mirror.
Ряд клубов Премьер-лиги начали кампанию, чтобы попытаться подписать коллективное соглашение о заключении договора о сокращении заработной платы и отсрочках выплат для игроков и персонала, использовав правительственную схему. Тем не менее, Ассоциация профессиональных футболистов направила всем своим членам письмо, в котором говорилось, что им не следует сокращать заработную плату или осуществлять отсрочку без предварительной консультации с ними.
«Я думаю, что все в обществе должны сыграть свою роль в этих национальных усилиях, а это значит, что и футболисты английской Премьер-лиги тоже», — заявил Хэнкок.
«Учитывая жертвы, которые приносят многие люди, в том числе некоторые из моих коллег в Национальной службе здравоохранения, которые принесли огромную жертву, чтобы пойти на работу, подхватили вирус и, к сожалению, умерли — я думаю, что первое, что могут сделать футболисты Премьер-лиги это внести свой вклад, сократив зарплату и сыграв свою роль».
По всей Европе множество клубов смогло убедить игроков пойти на сокращение зарплаты, например мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Барселона» и мадридский «Атлетико»
8 апреля запланирована очередная встреча между руководителями клубов, Премьер-лигой и Ассоциацией профессиональных футболистов, на которой стороны надеются придти к общему соглашению по данному вопросу.
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