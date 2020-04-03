Ван Перси рассказал о разнице в трансферной политике «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси выразил мнение о разнице в трансферной политике между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

«Если сравнивать с «Ливерпулем», то клуб, назначив Юргена Клоппа, стал приглашать игроков, которые вписываются в его футбольную философию, а не по каким-то маркетинговым мотивам. Они строили свой клуб, основываясь на спортивном проекте тренера. А в «Манчестер Юнайтед» рискнули поставить на звездные имена игроков вроде Поля Погба и Алексиса Санчеса. Если такого рода игрок получает травму или не вписывается в игру, вся команда становится уязвимой. В то же время наличие философии вроде той, что есть у «Ливерпуля» и нет у «Манчестер Юнайтед», придаёт тебе безмерную коллективную мощь.



Так что теперь в этом состоит вызов для «Манчестер Юнайтед». Давайте посмотрим, будет ли успешной философия Уле-Гуннар Сульшера», — цитирует Ван Перси Manchester Evening News.



Начиная с сезона-2017/2018, по данным Transfermarkt.de, «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы более € 490 млн, а «Ливерпуль» — € 350 млн. В текущем сезоне после 29 туров «Ливерпуль», набрав 82 очка, является лидером английской Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» (45) – занимает 5-е место.